Россия ударила по Днепру: что известно

Громко было во время тревоги.

Днем 1 ноября во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня около 12.20 в Днепре произошли взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения армией РФ.

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