Для города была угроза обстрела из баллистического вооружения.

В пятницу, 1 ноября, в Днепре произошли взрывы. В Днепропетровской области — с 12:20.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Днепре слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения армией РФ. Впоследствии военные предупредили о двух скоростных целях, летевших в направлении Днепра. В свою очередь местные телеграм-каналы пишут, что после взрыва в одном из районов города видно задымление.

На данный момент информации о взрывах и атаке на Днепр от местных властей нет.

Напомним, ночью 1 ноября в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

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