Для міста існувала загроза обстрілу з балістичного озброєння.

У п'ятницю, 1 листопада, у Дніпрі сталися вибухи. В Дніпропетровській області — від 12:20.

Про це повідомили моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння армією РФ. Згодом військові попередили про дві швидкісні цілі, що летіли у напрямку Дніпра. Своєю чергою, місцеві телеграм-канали пишуть, що після вибуху в одному з районів міста видно задимлення.

Наразі інформації про вибухи та атаку на Дніпро від місцевої влади немає.

Нагадаємо, вночі 1 листопада на Хмельниччині сталися сильні вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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