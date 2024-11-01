Чим для України обернеться втрата Покровська: військовий про важкі наслідки

Ситуація по всій лінії фронту складна.
Наразі "зовсім погані справи" на Покровському та Торецькому напрямках. Якщо Україна втратить місто Покровськ на Донеччині, то для росіян відкриється чимало можливостей.
Про це заявив заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін в інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова".
"Якщо росіяни отримають контроль над Покровськом, то вони матимуть ще більше можливостей для посування далі. Більше того - відкривається декілька сценаріїв. Зокрема, вони матимуть контроль над дуже важливими для нас шахтами, яких більше ніде в Україні немає. Також вони отримують тактичну перевагу на напрямках для просування далі", - наголосив заступник командира 3-ої ОШБр
За словами військового, ситуація по всій лінії фронту складна. Що більше - перевага на боці російської армії. Наразі важливо стабілізувати лінію фронту.
"Я б не став зараз використовувати такі слова - як "стабільно" і "контрольовано". Для цивільних виглядає все дуже звично: там трохи посунулися, там ... Але це може мати дуже серйозні наслідки", - додав Жорін.
Нагадаємо, видання The Washington Post пише про те, що бачення абсолютної перемоги України бліднуть. Стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з РФ – поступиться територією в обмін на гарантії безпеки від Заходу.
Читайте також:
- Експерт заявив про велику ймовірність втрати важливого для України міста
- Солдати КНДР на війні: Зеленський відповів, чи з'являться європейські війська в Україні
- "Перевага не на нашому боці": Жорін заявив про дуже складну ситуацію на фронті