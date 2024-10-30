Бачення абсолютної перемоги України бліднуть – The Washington Post

Стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з РФ – поступиться територією в обмін на гарантії безпеки від Заходу.
Похмура реальність війни в Україні може породити сценарій, за яким Росія значною мірою доможеться свого. Бачення абсолютної перемоги України бліднуть.
Про це йдеться у статті видання The Washington Post.
Автор публікації нагадав, що колись президент США Джо Байден сформулював успішний захист України як відмову від світу, "де сила має право". Але, зазначається у статті, до наступного року похмура реальність війни може породити сценарій, за яким Росія значною мірою доб’ється свого.
"Війська Києва відчайдушно намагаються втримати лінію на сході країни, але на деяких ділянках втрачають позиції. Бачення абсолютної перемоги бліднуть. Західна підтримка також падає", – йдеться в матеріалі.
Як зазначив аналітик Анатоль Лівен, західна промисловість не може виробляти стільки артилерійських снарядів, скільки потрібно Україні.
"США не можуть забезпечити достатню кількість систем протиповітряної оборони для Ізраїлю та України і зберегти достатньо для можливої війни з Китаєм. І перш за все, НАТО не може виробляти більше солдатів для України", – додав аналітик.
На думку автора статті, стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з Росією – поступиться територією в обмін на певні гарантії безпеки з боку Заходу. Це призвело б до нещасливого миру, який роками хвилював би політику Європи.
Нагадаємо, видання The Economist у своїй статті зазначило, що Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу. Водночас США більше не зможуть надавати Києву військову допомогу без прийняття на себе серйозних ризиків.
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