Бачення абсолютної перемоги України бліднуть – The Washington Post

Стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з РФ – поступиться територією в обмін на гарантії безпеки від Заходу.

Похмура реальність війни в Україні може породити сценарій, за яким Росія значною мірою доможеться свого. Бачення абсолютної перемоги України бліднуть.

Про це йдеться у статті видання The Washington Post.

Автор публікації нагадав, що колись президент США Джо Байден сформулював успішний захист України як відмову від світу, "де сила має право". Але, зазначається у статті, до наступного року похмура реальність війни може породити сценарій, за яким Росія значною мірою доб’ється свого.

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"Війська Києва відчайдушно намагаються втримати лінію на сході країни, але на деяких ділянках втрачають позиції. Бачення абсолютної перемоги бліднуть. Західна підтримка також падає", – йдеться в матеріалі.

Як зазначив аналітик Анатоль Лівен, західна промисловість не може виробляти стільки артилерійських снарядів, скільки потрібно Україні.

"США не можуть забезпечити достатню кількість систем протиповітряної оборони для Ізраїлю та України і зберегти достатньо для можливої війни з Китаєм. І перш за все, НАТО не може виробляти більше солдатів для України", – додав аналітик.

На думку автора статті, стає легше уявити перспективу, коли Україна погодиться на компроміс з Росією – поступиться територією в обмін на певні гарантії безпеки з боку Заходу. Це призвело б до нещасливого миру, який роками хвилював би політику Європи.

Нагадаємо, видання The Economist у своїй статті зазначило, що Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу. Водночас США більше не зможуть надавати Києву військову допомогу без прийняття на себе серйозних ризиків.

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