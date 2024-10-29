Україна зараз програє на полі бою: нардеп описав головні проблеми

Російська армія має змогу наступати на фронті через перевагу в ресурсах.

Україна програє на полі бою на цей момент у плані того, що ворог має перевагу в ресурсах і наступає. Окрім того, в України немає стійкої оборони.

Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко заявив у ефірі "Радіо Свобода".

Як зауважив народний обранець, у тому, що Україна зараз програє на фронті, є багато факторів.

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"На даний момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас ресурсами та наступає. І в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів – це і помилки в управлінні, й питання відсутності нормальної кількості ресурсу. А ми з початку війни не були ним забезпечені на більше ніж 50%", – пояснив Костенко.

Він додав, що Росія завжди має перевагу в цьому.

Політик також заявив про проблеми зі "вчасно виритими фортифікаціями". Він наголосив – якщо ці питання зараз не почати "вирішувати конкретно, то ситуація гірша може бути".

Водночас, як наголосив Костенко, не варто казати, що Україна вже програла на полі бою, адже армія РФ "просто має ініціативу та перевагу".

"Таким чином наслідки у війні, коли ти маєш ініціативу та перевагу, ти наступаєш, ти перемагаєш. Але це не трагедія. Це говорить про те, що ми маємо вносити зміни. Зокрема, в систему управління, про яку всі кажуть", – пояснив нардеп.

Він додав, що в Україні була ефективна система управління оперативно-стратегічними та оперативно-тактичними угрупуваннями військ. Зараз навіть окупанти зрозуміли, що слід переходити на з'єднання, об'єднання, корпуси, делегувати більше повноважень на ці структури.

"Це важливе питання, яке якщо не вирішити, то це може закінчитися трагічно", – акцентував Костенко.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що фронт на Донбасі "посипався". Ворог зайшов до Селидового і закріплюється там.

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