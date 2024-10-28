РФ готує новий плацдарм на Харківщині: чи є загроза для обласного центру

Армія Російської Федерації намагається закріпитися на лівому березі річки Оскіл у Харківській області. Окупанти прагнуть розширити плацдарм.

Про це повідоми командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо".

За його словами, окупанти активніше тиснуть у районі Глибокого. Військовий наголосив, що на цій ділянці фронту армія РФ намагається виконати поставлені у травні завдання – проникнення на територію Харківської області з метою досягнення адміністративних меж Харкова.

Федоренко наголошує, що наразі жодна позиція ЗСУ на цьому напрямку не була втрачена. Українські захисники ефективно стримують атаки, одночасно працюючи над вибиттям ворога з його позицій.

"На Куп'янщині біля Кругляківки у загарбника мета – закріпитися на лівому березі річки Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму", – наголосив Юрій Федоренко.

Також українські Сили оборони призупинили наступ загарбників, яким не вдалося закріпитися в Кругляківці. Наразі там тривають запеклі бої для витіснення окупантів із захоплених позицій.

"На мою думку, в короткостроковій перспективі ворогові не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп'янщині. Щодо форсування ворогом річки Оскіл, то зараз завдяки нашим безпілотним системам, які дають можливість завдавати високоточних ударів, ми зупинимо штурми річки Оскіл противником. Тому продовжуємо тримати стрій", – додав командир.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ звільнили території в районі Липців на Харківщині. Наразі українським військам на півночі Харківщині вдається перехоплювати ініціативу і крок за кроком звільняти території.

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