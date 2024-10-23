ЗСУ звільнили території в районі Липців на Харківщині – "Хартія"

У бригаді зауважили, що Липці – це стратегічно важлива ділянка.

Минулого тижня завершилася чергова фаза операції на півночі Харківщини, яка тривала кілька місяців. Силам оборони України вдалося звільнити ще одну ділянку перед селом Липці.

Про це представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов повідомив у ефірі телеканалу "Еспресо".

Дегтярьов зауважив, що Липці – це стратегічно важлива ділянка. Коли бригада "Хартія" зайшла на Харківщину у травні, то зустріла ворога під час його наступу вже на околицях Липців, звідки окупантів вдалося вибити.

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"Власне, всі ці місяці ми продовжуємо відштовхувати їх разом із дружніми підрозділами далі на північ, до кордону. Минулого тижня завершилася чергова фаза великої операції, яка тривала кілька місяців. Силам оборони вдалося звільнити ще одну ділянку перед Липцями", – розповів представник 13-ї бригади.

Він повідомив, що зараз наразі українським військам на півночі Харківщині вдається перехоплювати ініціативу і крок за кроком звільняти території.

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Дегтярьов зауважив, що специфіка тих чи інших дій дуже залежить від місцевості. На місцевості довкола Липців є великі поля, а між ними де-не-де є лісові масиви, лісопосадки, лісосмуги. Тому основні бої ведуться за ці лісові масиви, адже на відкритій місцевості немає сенсу будувати будь-які зони оборони.

"Основне завдання для нас – це виконати певні дії, щоб мати можливість зненацька перехопити ініціативу, зайти, захопити плацдарм у лісосмузі та рухатися далі. Власне, це й відбувалося під час звільнення останніх територій", – розповів представник 13-ї бригади.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія продовжує атаки на Харківщині на східному березі річки Оскіл. Є ймовірність того, що ворог просуватиметься у цьому районі.

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