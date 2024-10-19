Розвідка Британії прогнозує просування росіян на одній з ділянок фронту

Окупанти втратили Куп'янськ два роки тому у вересні.
Армія Російської Федерації продовжує атаки у Харківській області - на східному березі річки Оскіл. Є ймовірність того, що загарбники будуть просуватися у цьому районі.
Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії в X (Twitter).
"Російські сили, ймовірно, перебувають в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. Ймовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу", - - йдеться у британському звіті.
Ймовірно, окупаційна армія може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями.
Розвідка Британії наголошує, що російські війська декілька разів намагалися відновити контроль над Куп’янськом - після того, як у вересні 2022-го втратили місто.
Нагадаємо, стало відомо, що армія РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську на Харківщині. Наприкінці вересня підрозділи українського ГУР передали територію підприємства під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкта.
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