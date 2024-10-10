Армія РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську - аналітики

Війська армії РФ просунулися у Вовчанську Харківської області. Ймовірно, вони знову зайшли до Агрегатного заводу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, де зафіксовано російського солдата, який піднімає прапор РФ у будівлі Вовчанського агрегатного заводу. Це вказує на те, що окупанти, ймовірно, знову відбили завод, заявили в ISW.

Окрім того, російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Стариці протягом 7-9 жовтня.

Аналітики наводять слова українського офіцера, який діє на Харківському напрямку. Він заявив 7 жовтня, що російські війська будують подовжені траншеї в глибоких ярах і струмках, які складніше розчистити, а також взаємопов'язані тунелі.

Харківська область. Мапа ISW.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, підрозділи Головного управління розвідки звільнили Вовчанський агрегатний завод. Його територію було передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкта.

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