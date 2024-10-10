Армия РФ отбила Агрегатный завод в Волчанске — аналитики

Войска армии РФ продвинулись в Волчанске в Харьковской области. Вероятно, они снова вошли в Агрегатный завод.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что опубликованы 7 октября геолокационные кадры, где зафиксирован российский солдат, поднимающий флаг РФ у здания Волчанского агрегатного завода. Это указывает на то, что оккупанты, вероятно, снова отбили завод, заявили в ISW.

Кроме того, российские войска продолжили наземные атаки северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Старицы в течение 7-9 октября.

Аналитики приводят слова украинского офицера, действующего в Харьковском направлении. Он заявил 7 октября, что российские войска строят удлиненные траншеи в глубоких оврагах и ручьях, которые сложнее расчистить, а также взаимосвязанные тоннели.

Харьковская область. Карта ISW.

Напомним, в конце сентября стало известно, подразделения Главного управления разведки уволили Волчанский агрегатный завод. Его территория была передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

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