В России снова гремели взрывы: беспилотники атаковали аэродром в Адыгее

Ночью в четверг, 10 октября, беспилотники атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея, расположенный неподалеку от станицы Ханской.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Аэродром расположен в 3 км к востоку от станицы Ханская и в 6 км к северо-западу от города Майкоп. Аэродром способен принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и более легкие, а также вертолеты всех типов.

В Сети пишут, что там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Местные жители слышали громкие взрывы, после чего в районе аэродрома вспыхнул пожар. Россияне выкладывали в Сеть доказательства "прилетов" и попаданий, однако местные власти ситуацию пока никак не комментируют.

Напомним, в ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России.

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