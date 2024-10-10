В Кривом Роге раздаются взрывы

Утром 10 октября в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. С 06:53 в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые чаты и местные медиа.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении СМИ.

Тем временем Воздушные силы предупредили о том, что несколько групп вражеских ударных БпЛА следуют из Херсона в направлении Кривого Рога.

Напомним, ранее ПС ВСУ предупреждали, что наблюдается угроза применения авиационных средств поражения из-за активности российской тактической авиации в акватории Азовского моря.

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