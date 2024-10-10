В Кривом Роге раздаются взрывы

Военные предупреждали о БпЛА,
Утром 10 октября в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. С 06:53 в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые чаты и местные медиа.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении СМИ.
Тем временем Воздушные силы предупредили о том, что несколько групп вражеских ударных БпЛА следуют из Херсона в направлении Кривого Рога.
Напомним, ранее ПС ВСУ предупреждали, что наблюдается угроза применения авиационных средств поражения из-за активности российской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Читайте также:
- Два месяца операции ВСУ в Курской области: эксперт назвал главные достижения
- Солдаты Ким Чен Ина уже на фронте в Украине: эксперт назвал ключевые угрозы
- Оккупанты готовятся к ударам ВСУ по Крымскому мосту: как РФ охраняет переправу