У Кривому Розі лунають вибухи

Зранку 10 жовтня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи. Від 06:53 в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові чати та місцеві медіа.

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Тим часом Повітряні сили попередили про те, що декілька груп ворожих ударних БпЛА прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, на раніше ПС ЗСУ попереджали, що спостерігається загроза застосування авіаційних засобів ураження через активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

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