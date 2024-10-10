У Кривому Розі лунають вибухи

Військові попереджали про БпЛА,
Зранку 10 жовтня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи. Від 06:53 в регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові чати та місцеві медіа.
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні ЗМІ.
Тим часом Повітряні сили попередили про те, що декілька груп ворожих ударних БпЛА прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
Нагадаємо, на раніше ПС ЗСУ попереджали, що спостерігається загроза застосування авіаційних засобів ураження через активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Читайте також:
- Два місяці операції ЗСУ в Курській області: експерт назвав головні досягнення
- Солдати Кім Чен Ина вже на фронті в Україні: експерт назвав ключові загрози
- Окупанти готуються до ударів ЗСУ по Кримському мосту: як РФ охороняє переправу