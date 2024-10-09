Солдати Кім Чен Ина вже на фронті в Україні: експерт назвав ключові загрози

Представники армії Північної Кореї вже перебувають в Україні. Наразі достеменно не відомо, скільки їх прибуло на фронту та які функції вони виконують

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV".

"Північнокорейські солдати вже є в Україні. Принаймні були, пару днів тому було повідомлення про ліквідацію шести північнокорейських офіцерів. Поки що офіційно повідомлялося, що вони виконують супроводжувальні функції – це інженери, технічні спеціалісти", - розповів експерт.

На думку експерта, для помітного впливу на бойові дії Північна Корея має відправити до України від 100 до 200 тис. військових. У такому разі можуть виникнути проблеми з логістикою, наголошує Попович. Зокрема, це більше навантаження на логістику.

"Логістичне плече величезне. Від КНДР до України 10 тис. км. Пов'язують РФ з Північної Кореї одна залізниця. Доведеться будувати ще залізничні шляхи, використовувати морське сполучення. Якщо великий контингент, то він вимагатиме великих постачань боєприпасів, техніки, евакуації поранених, людських підкріплень, аби поповнити цей контингент. Багато логістичних проблем виникає, якщо вони перекидатимуть велику кількість військ", – пояснив Попович.

Нагадаємо, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Росії. Пхеньян прагне зміцнити зв'язки з Москвою, про що свідчить двостороння угода, яка містить пункт про взаємну оборону, підписана диктаторами двох країн у червні.

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