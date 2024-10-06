Сі Цзіньпін дав обіцянку Путіну, а потім - Кім Чен Ину

Китай прагне співпрацювати з Північною Кореєю.
Китай готовність співпрацювати з Північною Кореєю, щоб посилити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю між країнами.
Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін у вітальній телеграмі колезі з КНДР Кім Чен Ину з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин, пише CCTV.
"У новій епосі та новій ситуації Китай готовий співпрацювати з КНДР, щоб сприйняти 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами як можливість посилити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю", - написав Сі..
За словами китайського лідера, він особисто надає великого значення розвитку відносин між Пекіном і Пхеньяном. Крім того, наголосив він, китайський уряд під його керівництвом готовий спільно з Північною Кореєю сприяти розвитку соціалістичної справи у двох країнах.
Своєю чергою, Кім Чен Ин у своєму вітанні запевнив лідера КНР в готовності Пхеньяна розвивати з Пекіном відносини дружнього співробітництва.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв диктатору РФ Володимиру Путіну в готовності Пекіна розширювати всебічне співробітництво з Москвою та спільно робити внесок у підтримання стабільності на планеті.
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