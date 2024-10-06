Си Цзиньпин дал обещание Путину, а затем – Ким Чен Ыну

Китай стремится к сотрудничеству с Северной Кореей.

Китай готов сотрудничать с Северной Кореей, чтобы усилить стратегическую коммуникацию и координацию, углубить дружественные обмены и сотрудничество между странами.

Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме коллеге из КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений, пишет CCTV.

"В новой эпохе и новой ситуации Китай готов сотрудничать с КНДР, чтобы воспринять 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность усилить стратегическую коммуникацию и координацию, углубить дружественные обмены и сотрудничество", — написал Си.

По словам китайского лидера, он лично придает большое значение развитию отношений между Пекином и Пхеньяном. Кроме того, подчеркнул он, китайское правительство под его руководством готово совместно с Северной Кореей содействовать развитию социалистического дела в двух странах.

В свою очередь, Ким Чен Ын в своем приветствии заверил лидера КНР в готовности Пхеньяна развивать с Пекином отношения дружественного сотрудничества.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин пообещал диктатору РФ Владимиру Путину в готовности Пекина расширять всестороннее сотрудничество с Москвой и совместно вносить вклад в поддержание стабильности на планете.

Читайте также:

«Рамштайн» уже через неделю! План победы и шаги к окончанию войны!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.