Операцию в Курщине он назвал "одной из слабостей РФ".

Одна из слабых сторон агрессора России в войне – это то, как военное командование использует своих солдат. Это почти преступно.

Об этом заявил командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью LIGA.net

"Они плохо обучены. Они могут даже никогда не встречаться со своим командиром роты, а тем более батальона. Их бросают в смертоносные штурмы. Они не способствуют развитию инновационной культуры на небольшом уровне, на уровне небольшого подразделения", – рассказал генерал.

По его словам, украинская разведка оценивает сильнейшие и слабые стороны РФ. Одна из слабостей России – Курская операция. Петреус подчеркнул, что одно слабое место точно удалось найти, уверен, что будут другие.

Назвал эксочельщик ЦРУ и сильные стороны страны-агрессорки. Среди таких — большие размеры, поддержка стран так называемой "веси зла" и "нисходящая система", царящая в государстве.

"Если верхушка страны решает, что нужно взяться за определенную разработку или адаптацию, они могут приказать реализовать это очень быстро. Вся система будет работать на это. Хотя, возможно, это будет и не так эффективно, как реализация инициативы, которая идет снизу вверх. Да", кстати, преимущественно происходит в Украине", – пояснил Дэвид Петреус.

Также он оценил мощность обороны россиян в Запорожье: "Несколько линий обороны, огромные минные поля, глубокие траншеи, подземные бункеры, заграждения из колючей проволоки, артиллерия, дроны. Я не могу представить более сложную линию фронта, чем эта".

Как сообщалось, в России пригрозили войной еще нескольким странам. Директор ФСБ Александр Бортников обвинил во враждебных действиях Молдову и страны Балтии.

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