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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Starlink на фронте снова работает: СМИ раскрыли детали

Работа Starlink для украинских военных постепенно восстанавливается: скорость соединения возвращается, а военная система снова работает во время движения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Starlink на фронте снова работает

Starlink на фронте снова работает / © reuters.com

Ситуация с ограничениями спутниковой связи Starlink для украинских защитников начала улучшаться. Скорость постепенно возвращается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны Украины.

Работа Starlink на фронте возобновляется — источники в Минобороны

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 15 октября «военный пакет» Starlink — система Starshield — снова функционирует во время движения.

Специалисты Минобороны подтверждают этот факт, опираясь на оперативные отчеты, которые поступают непосредственно из военных подразделений.

В то же время в ведомстве отмечают, что Минобороны продолжает коммуникацию, чтобы выяснить все причины и обстоятельства предварительных ограничений.

Ограничение Starlink на фронте: последние новости

Напомним, на ночь 14 октября в Украине было введено ограничение скорости для терминалов спутниковой связи Starlink/Starshield от компании SpaceX. По данным отчета Института изучения войны, генеральный директор SpaceX Илон Маск связал решение с руководством США, тогда как Михаил Федоров позже заявил о возобновлении работы обычных терминалов на этой скорости и отметил необходимость полностью снять лимиты для Starshield.

В то же время в Кремле отрицали какие-либо официальные сообщения от Маска. Сами ограничения не влияют на дальнобойные удары по территории РФ, поскольку спутниковая связь там не работает, а для таких атак используются альтернативные навигации.

Впрочем, эти ограничения негативно сказываются на украинской ПВО и перехвате скоростных российских реактивных БпЛА с помощью дронов-перехватчиков. По данным сил беспилотных систем, с конца сентября это ухудшило защиту украинской инфраструктуры, что, по мнению российских военкоров, создает для РФ «окно возможностей».

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