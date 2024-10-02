Лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента-диктатора диктатора Владимира Путина в готовности Пекина расширять всестороннее сотрудничество с агрессоркой РФ и совместно вносить вклад в поддержание стабильности на планете.

Об этом говорится в поздравлении Си к 75-летию установления дипломатических отношений между странами, говорится на сайте МИД КНР.

"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы... постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией... и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете", — написал китайский лидер.

По его словам, Пекин и Москва являются мировыми и развивающимися странами, политическое взаимное доверие между ними продолжает укрепляться, а их практическое сотрудничество достигло замечательных результатов.

Внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что "фюрер" Путин назвал современные российско-китайские отношения находящимися на рекордно высоком уровне за всю историю. По словам главы Кремля, Пекин и Москва активно сотрудничают в различных областях, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах и он верит, что "российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире".

Напомним, издание The Times обнаружило доказательства того, что Китай спасает Россию и помогает воевать против Украины. В документе говорится, что одна из компаний Китая направила в Россию для испытаний ряд специально разработанных военных беспилотников. Их конечный пункт назначения находится в Украине на поле боя.

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