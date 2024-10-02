Путин одержим идеей бессмертия: The Atlantic о попытках "фюрера" жить вечно

Пытается Путин держать в тайне и свою личную жизнь.

Российский диктатор-президент Владимир Путин одержим идеей бессмертия. Гости "фюрера" перед встречей могут неделями находиться на карантине.

Об этом сообщает американский журнал The Atlantic.

Издание пишет, что родственники диктатора РФ вынуждены передвигаться исключительно автомобилями, а его гости сидят на карантине перед встречей. Иногда это длится несколько недель. В частности, такое поведение связано с тем, что Путин "любит жизнь и одержим идеей бессмертия".

По данным издания, российское Минздрав требует от научно-исследовательских институтов отчетов по разработкам в сфере борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Они также изучают способы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

"Одержимость президента конфиденциальностью также можно частично объяснить тем, сколько сейчас россияне знают о личной жизни его любимого диктатора Иосифа Сталина", – пишет Atlantic.

Пытается Путин держать в тайне и свою личную жизнь. В частности, своя связь с гимнасткой Алиной Кабаевой, которая длится уже более десяти лет. Авторы статьи подчеркивают: он не хочет, чтобы Кабаева была в центре сплетен. Впрочем, "фюреру" это удается не так хорошо. Ведь в СМИ было немало информации об их отношениях и даже детях, которые родила гимнастка от хозяина Кремля.

"В последние годы журналисты и активисты получили беспрецедентный доступ в ближайшее окружение Путина, которое стало массовым провалом со стороны его служб безопасности", — говорится в статье.

Напомним, в прошлом году СМИ распространили информацию об остановке сердца у Владимира Путина. В Кремле эти слухи опровергают. Пресссекретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал это "феечными новостями".

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