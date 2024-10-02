Путін одержимий ідеєю безсмертя: The Atlantic про намагання "фюрера" жити вічно

Намагається Путін тримати у таємниці і своє особисте життя.

Російський диктатор-президент Володимир Путін одержимий ідеєю безсмертя. Гості "фюрера" перед зустріччю можуть тижнями перебувати на карантині.

Про це повідомляє американський журнал The Atlantic.

Видання пише, що родичі диктатора РФ змушені пересуватися виключно автомобілями, а його гості сидять на карантині перед зустріччю. Іноді це триває кілька тижнів. Зокрема, така поведінка пов’язана з тим, що Путін "любить життя і одержимий ідеєю безсмертя".

За даними видання, російське МОЗ вимагає від науково-дослідних інститутів звітів щодо розробок у сфері боротьби з сенсорними і когнітивними розладами. Вони також вивчають способи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом і спробами зміцнити імунну систему.

"Одержимість президента конфіденційністю також можна частково пояснити тим, скільки зараз росіяни знають про особисте життя його улюбленого диктатора Йосипа Сталіна", - пише Atlantic.

Намагається Путін тримати у таємниці і своє особисте життя. Зокрема, свій зв'язок з гімнасткою Аліною Кабаєвою, який триває вже понад десять років. Автори статті наголошують: він не хоче, "щоб Кабаєва була в центрі пліток". Втім, "фюреру" це вдається не так добре. Адже у ЗМІ було чимало інформації про їхні стосунки та навіть дітей, які гімнастка народила від господаря Кремля.

"В останні роки журналісти та активісти отримали безпрецедентний доступ до найближчого оточення Путіна, що сталося масовим провалом з боку його служб безпеки", - йдеться у статті.

Нагадаємо, торік ЗМІ поширили інформацію про зупинку серця у Володимира Путіна. У Кремлі ці чутки спростовують. Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав це "фейковими новинами".

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