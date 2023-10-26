ЗМІ поширюють чутки про зупинку серця у Путіна: що кажуть у Кремлі

Чутки про поганий стан здоров'я Путіна ходять не один рік.

Днями ЗМІ поширили, що вихідними у російського президента-диктатора Володимира Путіна сталася зупинка серця. У Кремлі ці чутки спростовують.

Про це пише Daily Star .

У вівторок прессекретар Дмитро Пєсков назвав це "фейковими новинами" та висміяв твердження, що Путін використовує двійників для публічних виступів.

Журналісти іноземного видання посилаються на російські телеграм-канали, у яких з'явилася інформація, що у Путіна в неділю ввечері у його резиденції в Москві сталася "зупинка серця". Зазначалося, що нібито господаря Кремля знайшли лежачим на підлозі біля перекинутого столу з їжею та напоями, а потім відвели в сусідню кімнату, обладнану медичними засобами, де йому зробили серцево-легеневу реанімацію.

"Лікарі провели реанімаційні заходи, попередньо встановивши, що у президента зупинилося серце. Допомогу надали вчасно, запустили серце і Путін прийшов до тями", - йшлося у повідомленні.

Вагомих доказів подібних тверджень телеграм-канали не надали.

Доктор Нахід А. Алі, доктор медичних наук, доктор медичних наук в США у коментарі Daily Star припустив, що Путін може померти набагато раніше, ніж очікувалося.

"Людина, якій близько 70 років, із такими проблемами зі здоров’ям може зіткнутися з вищим ризиком ускладнень, що, ймовірно, призведе до значно меншої тривалості життя порівняно з іншими людьми такого ж віку, які не мають занепокоєння", - сказав він.

Нагадаємо, російський опозиційний правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомляв, що стан здоров'я Путіна погіршується.

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