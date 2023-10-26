Катар допоміг Україні повернути з Росії додому депортованих дітей

Катар допоміг Україні повернути чотирьох дітей, яких незаконно вивезли на територію РФ окупанти.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Україні в поверненні дітей додому хоче допомагати велика кількість країн. Проте наразі єдина країна, яка продемонструвала результат - це Катар.

“Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо показати нові результати спільної роботи. Або якась інша країна зможе показати конкретні результати. До речі, ми обговорювали з Катаром не тільки повернення дітей, а й більш широкий спектр захисту прав громадян України”, - наголосив Дмитро Лубінець.

Він також додав, що з Росією питання повернення дітей додому теж ведеться, але військові злодії намагаються ускладнити цей процес.

“У нас було достатньо непросте спілкування через посередників. Є бажання у РФ затягнути ці процеси - вони додатково хочуть на щось подивитися, перевірити документи, встановлення родинних зв’язків”, - підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині загинув 13-річний хлопчик.

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