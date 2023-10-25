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Внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині загинув 13-річний хлопчик

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині загинув 13-річний хлопчик

Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА

Російські війська влучили у житловий будинок.

Увечері в середу, 25 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав Херсонської області у житловому будинку загинув 13-річний підліток.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, російські війська обстріляли Берислав та поцілили по житловому будинку.

"Внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець", - повідомив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, того ж дня вранці російські війська скинули авіабомбу на Берислав, вбивши чоловіка.

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Дата публікації
Перегляди
587
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