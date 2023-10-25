Чи чекати на конфлікт з Вірменією: в Азербайджані зробили заяву щодо кордонів

Лунали побоювання, що після успішної операції з фактичної ліквідації невизнаного Нагірного Карабаху – міжнародно визнаної території Азербайджану – Баку може силою прокласти Зангезурський коридор.

Головний помічник президента Азербайджану Ільхама Алієва з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що інформацію про неминучість нового конфлікту з Вірменією відкинуто. Він також заперечив припущення про те, що Баку може застосувати силу для захоплення стратегічно важливого транспортного коридору всередині сусідньої країни. Йдеться про прокладання Зангезурського коридору.

Про це Хікмет Гаджиєв сказав в інтерв’ю Politico.

За словами помічника президента Азербайджану, проєкт Зангезурського коридору втратив актуальність для Баку.

"Замість цього ми можемо зробити це територією Ірану", – додав радник азербайджанського очільника.

Водночас Гаджиєв зазначив, що розбудову транспортного сполучення та зв'язок в межах двосторонньої взаємодії не знято з обговорення, але це вимагатиме від вірменської сторони демонстрації того, що "вони справді зацікавлені в цьому".

Нагадаємо, 19 вересня Баку почав у Карабаху "антитерористичні заходи". Втім, вже 20 вересня "влада" невизнаної республіки заявила, що Карабах припиняє вогонь і складає зброю,

За тиждень "влада" Карабаху підписала указ про припинення існування республіки від 1 січня 2024 року.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова підписати мирну угоду з Азербайджаном до кінця року.

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