"Влада" Карабаху підписала указ про припинення існування республіки

Республіка припинить існування вже від нового року.

Так званий "глава" Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування невизнаної республіки від 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє "Sputnik Армения" з посиланням на заяву Інфоштабу Карабаху.

"Рішення прийнято, виходячи із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будуть розпущені всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні.

Своєю чергою, карабахське населення, зокрема за межами республіки, після ознайомлення з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, має право прийняти самостійне рішення про можливість перебування у Карабаху.

"Антитерористичні заходи" Азербайджану в Карабаху

19 вересня, Баку почав у Карабаху "антитерористичні заходи". Вранці там було здійснено підрив двох вибухових пристроїв, азербайджанська сторона стверджує, що вірменські війська почали обстріл з артилерії по позиціях азербайджанських Збройних сил.

Втім, вже 20 вересня "влада" невизнаної республіки заявила, що Карабах припиняє вогонь і складає зброю, Азербайджан закінчує "антитерористичні заходи" - це підтвердили в Міноборони країни. Адміністрація президента Азербайджану Ільхама Алієва 21 вересня зустрінеться в місті Євлах із представниками вірменського населення Карабаху для обговорення питань реінтеграції.

Вірменія відреагувала на припинення "антитерористичних заходів" у Карабаху. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголосив, що Єреван не брав участі в підготовці домовленостей між Баку і "владою" невизнаної республіки.

Після припинення вогню в Карабаху Євросоюз дав попередження Азербайджану. ЄС попередив Баку та пригрозив заходами у разі погіршення ситуації, а також закликає до відновлення переговорів з Єреваном.

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