Як скласти худі: три прості способи

Блогерка Наташа Свінглер, у якої 4,9 мільйона підписників, поділилася корисними лайфгаками і показала, як можна дуже швидко скласти худі, та продемонструвала три різні способи. Така ж порада спрацює і зі светром.

У такому вигляді худі можна скласти на полицю до шафи або до комода, вони не мнутимуться і матимуть гарний вигляд, коли ви їх розправите.

Раніше блогерка знімала відео й показувала, як правильно складати штани, футболки та труси. Ці способи можна використовувати як з чоловічими футболками та джинсами, так і з жіночими.

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