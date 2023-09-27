Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як скласти худі: три прості способи

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
442
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як скласти худі: три прості способи

Як скласти худі / Фото: Credits

Продовжуємо ділитися корисними лайфгаками для вашої оселі.

Блогерка Наташа Свінглер, у якої 4,9 мільйона підписників, поділилася корисними лайфгаками і показала, як можна дуже швидко скласти худі, та продемонструвала три різні способи. Така ж порада спрацює і зі светром.

У такому вигляді худі можна скласти на полицю до шафи або до комода, вони не мнутимуться і матимуть гарний вигляд, коли ви їх розправите.

Раніше блогерка знімала відео й показувала, як правильно складати штани, футболки та труси. Ці способи можна використовувати як з чоловічими футболками та джинсами, так і з жіночими.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
442
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація