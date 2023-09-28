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Росія завдала ракетного удару по Миколаєву: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росія завдала ракетного удару по Миколаєву: що відомо

Миколаїв. / Фото: Associated Press

"Приліт" відбувся на околиці міста.

Ввечері 27 вересня під час повітряної тривоги російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Сталося влучання  в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

"Ввечері 27 вересня близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях", - йдеться у повідомленні. 

За словами голови ОВА, внаслідок "прильоту" відбулось займання сухої трави. Постраждалих немає.

Слід зауважити, що остання повітряна тривога в Миколаївській області тривала понад сім годин: від 20:20 27 вересня - до 03:30 28 вересня. Близько 22:00 у місті було чути вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав людей нічого не фотографувати і не викладати до Мережі. 

Як повідомлялося, вночі проти 28 вересня російські окупанти атакували Україну дронами. Росіяни застосували 39 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 34 безпілотники. 

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Дата публікації
Перегляди
1643
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