Росія завдала ракетного удару по Миколаєву: що відомо

Ввечері 27 вересня під час повітряної тривоги російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Сталося влучання в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ввечері 27 вересня близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок "прильоту" відбулось займання сухої трави. Постраждалих немає.

Слід зауважити, що остання повітряна тривога в Миколаївській області тривала понад сім годин: від 20:20 27 вересня - до 03:30 28 вересня. Близько 22:00 у місті було чути вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав людей нічого не фотографувати і не викладати до Мережі.

Як повідомлялося, вночі проти 28 вересня російські окупанти атакували Україну дронами. Росіяни застосували 39 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 34 безпілотники.

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