Росія вдарила по місцю, де збирали українські ракети - Данілов

Окупаційна армія РФ під час однієї з атак вдарили по місцю, де збирали українські ракети. Частину виробництва з країни перенесли.

Про це в інтерв'ю іспанській газеті ABC повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Втім, Данілов не став розповідати подробиці про цей випадок.

"Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона стані. Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія вдарила по тому місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли частину виробництва з нашої країни", - висловився він.

Як повідомлялося, наприкінці серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українська далекобійна зброя успішно влучила у ворожу ціль за 700 км. Найімовірніше, йдеться про аеродром у Пскові, де 30 серпня було знищено чотири російські літаки Іл-76.

Читайте також: