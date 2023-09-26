“Летітимуть голови російських генералів”: Світан про те, що для Путіна означатиме втрата Бахмута

Для самого Путіна втрата Бахмута навряд чи щось означатиме, це більше фетиш для Міністерства оборони.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Бахмут в режим інформаційного капкану загнав свого часу Пригожин. Тобто він брав Бахмут, цілий рік розписував це на інформаційних потоках, рік він рухався в бік Бахмута, пройшов 30 км, угробив десятки тисяч російських солдатів”, — сказав експерт.

“Врешті-решт він сам звідти втік і цю проблему повісив на шию Шойгу і Міністерства оборони в цілому. Тому репутаційні втрати після звільнення Бахмута і втечі російської армії переважно будуть у Міністерства оборони”, — розповів він.

“А це навіть, з одного боку, може бути якимось плюсом для Путіна. Тому сильно по ньому це не вдарить. А голови російських генералів можуть, звичайно, полетіти”, — резюмував Світан.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ та повернути ініціативу на фронті російським військам.

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