Як правильно зберігати сушені яблука в домашніх умовах

Як зберігати сушені яблука в домашніх умовах, щоб вони залишалися ароматними та смачними, щоб зберегти їх від молі та жучків, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щоб яблука добре зберігалися, насамперед їх потрібно правильно висушити.

Як сушити яблука: в духовці, на сонці, в мікрохвильовці та електросушарці

Найдавніший засіб – сушіння яблук на сонці. Такий спосіб підходить літом, за жаркої погоди. Восени висушити яблука в такий спосіб навряд чи вдасться. Щоб висушити яблука в такий спосіб, підготовлені фрукти розкладають на сітку, на папір, на деко і сушать протягом 3-4 днів, щодня перемішуючи. Щоб захистити від шкідників, яблука накривають марлею.

У квартирах зазвичай господині сушать яблука в духовці. Порізані яблука розкладають в 1 ряд на деку і на невеликому вогні (75° C) з відкритими дверцями сушать 7-8 годин. Для кращого результату через деякий час сушки температуру знижують до 50-55° С. Кожні півтори години необхідно перемішувати яблука.

сушать 7-8 годин. Для кращого результату через деякий час сушки температуру знижують до 50-55° С. Кожні півтори години необхідно перемішувати яблука. Щоб висушити яблука в електросушарці, їх розкладають в один ряд. Це найшвидший спосіб сушіння – через 2-3 години сушіння готове.

Подібним чином сушать яблука в мікрохвильовій печі. Плоди нарізають завтовшки 1-2 см, поміщають рівномірно на деко і ставлять до мікрохвильовки на 2 хвилини. Якщо яблука вогкуваті, повертаємо їх до мікрохвильової печі та доводимо до готовності.

Як захистити сушені яблука від шкідників

Для цього попередньо перед сушінням можна підготувати яблука наступним чином:

Промити скибочки порізаних яблук у сольовому розчині.

В окремій місткості зробити оцтовий розчин – ложка оцту на літр води – і в нього опустити на 10 хвилин злегка підсолені шматочки яблук.

Після цього сушити яблука.

Як зберігати сушені яблука в домашніх умовах: основні правила

Де б не зберігалися яблука, приміщення, місце має добре провітрюватися, бути сухим, затемненим.

Для збереження яблук найкраще знайти темне місце, куди не проникає світло.

Не менш важливим фактором є температура зберігання. Бажано, щоб вона не перевищувала +10 градусів.

Якщо ви вирішили заготовити сушіння влітку, то ідеальним місцем для цього буде підвіконня та балкон, водночас важливо ретельно накрити продукт, адже яскраве світло провокує потемніння яблук.

В зимовий час, коли температура опускається, а вологість на балконі підіймається, необхідно перенести сушіння. Краще поставити тару із сушеними яблуками в комору. Проти зайвої вологості можна поставити тарілочку з сіллю біля яблук, вона вбере зайву вологу.

Не забувайте про те, що приміщення має добре вентилюватися.

Зберігати сушені яблука треба якнайдалі від продуктів із сильним, явно вираженим ароматом.

Не зберігайте сухофрукти поруч із джерелами тепла, це може призвести до псування продукції.

Упаковуйте сушіння правильно, щоб до нього був доступ кисню, що запобігає появі цвілі та псуванню. Не зберігайте сухофрукти в поліетиленових мішечках або в пластиковій тарі. Вони перешкоджають доступу кисню, від чого яблука можуть зіпсуватися.

Найкраще зберігати сушені яблука в мішечках зі щільної натуральної тканини.

Можна використовувати коробки з картону, що герметично закриваються, кошики, дерев'яну тару, в яку не проникнуть шкідники. Дно і верх такої тари потрібно вистилати вощеним, щільним папером.

Під час вибору скляної тари обов'язково простежте за щільністю кришки.

Часто перевіряйте продукт, щоб там не з'явилися комахи, зіпсовані шматочки викидайте.

В чому найкраще зберігати сушені яблука

Як зберігати сушені яблука у тканинному мішечку

Найкращий варіант зберігання сушених яблук – це зберігання в мішечку з натуральної тканини. Сушені яблука в такому разі добре провітрюватимуться. Перед зберіганням обов’язково обробіть тканинний мішок – для цього замочіть його в господарському милі, висушіть та помістіть до нього сухі фрукти.

Як зберігати сушені яблука в ящику, кошику

Не найкращий варіант через те, що шкідники можуть проникати всередину і псувати сушіння. Якщо все ж вирішили використовувати дерев’яні чи картонні ящики для зберігання сухих яблук, постеліть пергаментний папір на дно ящика та перекладіть ним шари сушених яблук. Зверху теж обов'язково накрийте пергаментним папером. Поставте поряд тарілочку із сіллю.

Як зберігати сушені яблука у скляній банці

Найбільш популярний спосіб зберігання сушених яблук – у скляних банках. Головна умова такого зберігання – герметичність. Крім того, місткість з кришкою та самі фрукти повинні бути ідеально сухими. Періодично перевіряйте сухофрукти, пересипайте їх до іншої, сухої банки.

Як правильно сушити яблука

Сушені яблука є джерелом різноманітних вітамінів та мінералів, за умов правильного сушіння можуть зберігатися кілька років.

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