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Как правильно хранить сушеные яблоки в домашних условиях

Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
4 мин
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Как правильно хранить сушеные яблоки в домашних условиях

Как правильно сушить яблоки

Как хранить сушеные яблоки в домашних условиях, чтобы они оставались ароматными и вкусными, чтобы сохранить их от моли и жучков, читайте в материале ТСН.ua

Чтобы яблоки хорошо хранились, прежде всего их нужно правильно высушить.

Как сушить яблоки: в духовке, на солнце, в микроволновке и электросушилке

  • Самое древнее средство – сушка яблок на солнце. Такой способ подходит летом, при жаркой погоде. Осенью высушить яблоки таким образом вряд ли получится. Подготовленные яблоки кладут на сетку, на бумагу, на протвне и сушат в течение 3-4 дней, ежедневно перемешивая. Чтобы защитить от вредителей яблоки, накрывают марлей.
  • В квартирах обычно хозяйки сушат яблоки в духовке. Порезанные яблоки раскладывают в 1 ряд на противне и на небольшом огне (75°C) с открытой дверцей сушат 7-8 часов. Для лучшего результата, спустя некоторое время сушки температуру снижают до 50-55°С. Каждые полтора часа необходимо перемешивать яблоки. 
  • Чтобы высушить яблоки в электросушилке ихраскладывают в один ряд в электросушилке. Это самый быстрый способ  – через 2-3 часа сушка готова.
  • Подобным образом сушат яблоки в микроволновке. Плоды нарезают толщиной 1 – 2 см, помещают равномерно на противень и ставят в микроволновку на 2 минуты. Если яблоки сырые, возвращаем их к микроволновке и доводим до готовности.

Как защитить сушеные яблоки от вредителей

Для этого предварительно, перед сушкой можно подготовить яблоки следующим образом:

  • Промойте ломтики порезанных яблок в солевом растворе.
  • В отдельной емкости сделайте уксусный раствор, ложку уксуса на литр воды и опустите в него на 10 минут слегка подсоленные кусочки яблок.
  • После этого сушите яблоки.

Как хранить сушеные яблоки в домашних условиях: основные правила

Где бы ни хранились яблоки, помещение, место должно хорошо проветриваться, быть сухим, затемненным.

  • Для сохранения яблок лучше найти темное место, куда не проникает свет.
  • Не менее важным фактором является температура хранения сушки. Желательно, чтобы она не превышала +10 градусов.
  • Если вы решили заготовить сушку летом, то идеальным местом для нее будет подоконник и балкон, тщательно накрыв продукт,  яркий свет провоцирует потемнение яблок.
  • В зимнее время, когда температура опускается, а влажность поднимается на балконе, необходимо перенести сушку. Лучше поставить тару или другую емкость с сушеными яблоками в комнате. Против лишней влажности можно поставить возле яблок тарелочку с солью, она впитает лишнюю влагу у себя.
  • Не забывайте о том, что помещение должно хорошо вентилироваться.
  • Хранить сушеные яблоки следует держать подальше от продуктов с сильным, явно выраженным ароматом.
  • Не храните сухофрукты рядом с источниками тепла, это может привести к порче продукции.
  • Упаковывайте сушку правильно, чтобы к ней был доступ кислорода, предотвращающий появление плесени и порчи. Не храните сухофрукты в полиэтиленовых мешочках или пластиковой таре. Они препятствуют доступу кислорода, от чего яблоки могут испортиться.
  • Лучше всего хранить сушеные яблоки в мешочках из плотной натуральной ткани.
  • Можно использовать коробки герметично закрывающиеся из картона, корзины, деревянную тару, в которую не проникнут вредители. Дно и верх такой тары нужно устилать вощеной, плотной бумагой.
  • При выборе стеклянной тары обязательно проследите за плотностью крышки.
  • Часто проверяйте продукт, чтобы там не появились насекомые, а испорченные кусочки выбрасывайте.

В чем лучше всего хранить сушеные яблоки

Как хранить сушеные яблоки в тканевом мешочке

Лучший вариант хранения сушеных яблок – это хранение в мешочке из натуральной ткани. Сушеные яблоки в таком случае будут хорошо проветриваться. Перед хранением обязательно обработайте тканевый мешок – для этого замочите его в хозяйственном мыле, высушите и поместите в нем сухие фрукты.

Как хранить сушеные яблоки в ящике, корзине

Не лучший вариант из-за того, что вредители могут проникать внутрь и портить сушку. Если все же решили использовать деревянные или картонные ящики для хранения сухих яблок, постелите пергаментную бумагу на дно ящика и переложите им слои сушеных яблок. Сверху тоже обязательно накройте пергаментной бумагой. Поставьте рядом тарелочку с солью.

Как хранить сушеные яблоки в стеклянной банке

Наиболее популярен способ хранения сушеных яблок в стеклянных банках. Главное условие такого хранения – герметичность. Кроме того, емкость с крышкой и сами фрукты должны быть идеально сухими. Периодически проверяйте сушку, пересыпайте ее в другую сухую банку.

Как правильно сушить яблоки / ©
Как правильно сушить яблоки

Сушеные яблоки являются источником разнообразных витаминов и минералов, при правильной сушке могут храниться несколько лет.

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Дата публикации
Просмотры
418
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