Как правильно хранить сушеные яблоки в домашних условиях

Как хранить сушеные яблоки в домашних условиях, чтобы они оставались ароматными и вкусными, чтобы сохранить их от моли и жучков, читайте в материале ТСН.ua
Чтобы яблоки хорошо хранились, прежде всего их нужно правильно высушить.
Как сушить яблоки: в духовке, на солнце, в микроволновке и электросушилке
- Самое древнее средство – сушка яблок на солнце. Такой способ подходит летом, при жаркой погоде. Осенью высушить яблоки таким образом вряд ли получится. Подготовленные яблоки кладут на сетку, на бумагу, на протвне и сушат в течение 3-4 дней, ежедневно перемешивая. Чтобы защитить от вредителей яблоки, накрывают марлей.
- В квартирах обычно хозяйки сушат яблоки в духовке. Порезанные яблоки раскладывают в 1 ряд на противне и на небольшом огне (75°C) с открытой дверцей сушат 7-8 часов. Для лучшего результата, спустя некоторое время сушки температуру снижают до 50-55°С. Каждые полтора часа необходимо перемешивать яблоки.
- Чтобы высушить яблоки в электросушилке ихраскладывают в один ряд в электросушилке. Это самый быстрый способ – через 2-3 часа сушка готова.
- Подобным образом сушат яблоки в микроволновке. Плоды нарезают толщиной 1 – 2 см, помещают равномерно на противень и ставят в микроволновку на 2 минуты. Если яблоки сырые, возвращаем их к микроволновке и доводим до готовности.
Как защитить сушеные яблоки от вредителей
Для этого предварительно, перед сушкой можно подготовить яблоки следующим образом:
- Промойте ломтики порезанных яблок в солевом растворе.
- В отдельной емкости сделайте уксусный раствор, ложку уксуса на литр воды и опустите в него на 10 минут слегка подсоленные кусочки яблок.
- После этого сушите яблоки.
Как хранить сушеные яблоки в домашних условиях: основные правила
Где бы ни хранились яблоки, помещение, место должно хорошо проветриваться, быть сухим, затемненным.
- Для сохранения яблок лучше найти темное место, куда не проникает свет.
- Не менее важным фактором является температура хранения сушки. Желательно, чтобы она не превышала +10 градусов.
- Если вы решили заготовить сушку летом, то идеальным местом для нее будет подоконник и балкон, тщательно накрыв продукт, яркий свет провоцирует потемнение яблок.
- В зимнее время, когда температура опускается, а влажность поднимается на балконе, необходимо перенести сушку. Лучше поставить тару или другую емкость с сушеными яблоками в комнате. Против лишней влажности можно поставить возле яблок тарелочку с солью, она впитает лишнюю влагу у себя.
- Не забывайте о том, что помещение должно хорошо вентилироваться.
- Хранить сушеные яблоки следует держать подальше от продуктов с сильным, явно выраженным ароматом.
- Не храните сухофрукты рядом с источниками тепла, это может привести к порче продукции.
- Упаковывайте сушку правильно, чтобы к ней был доступ кислорода, предотвращающий появление плесени и порчи. Не храните сухофрукты в полиэтиленовых мешочках или пластиковой таре. Они препятствуют доступу кислорода, от чего яблоки могут испортиться.
- Лучше всего хранить сушеные яблоки в мешочках из плотной натуральной ткани.
- Можно использовать коробки герметично закрывающиеся из картона, корзины, деревянную тару, в которую не проникнут вредители. Дно и верх такой тары нужно устилать вощеной, плотной бумагой.
- При выборе стеклянной тары обязательно проследите за плотностью крышки.
- Часто проверяйте продукт, чтобы там не появились насекомые, а испорченные кусочки выбрасывайте.
В чем лучше всего хранить сушеные яблоки
Как хранить сушеные яблоки в тканевом мешочке
Лучший вариант хранения сушеных яблок – это хранение в мешочке из натуральной ткани. Сушеные яблоки в таком случае будут хорошо проветриваться. Перед хранением обязательно обработайте тканевый мешок – для этого замочите его в хозяйственном мыле, высушите и поместите в нем сухие фрукты.
Как хранить сушеные яблоки в ящике, корзине
Не лучший вариант из-за того, что вредители могут проникать внутрь и портить сушку. Если все же решили использовать деревянные или картонные ящики для хранения сухих яблок, постелите пергаментную бумагу на дно ящика и переложите им слои сушеных яблок. Сверху тоже обязательно накройте пергаментной бумагой. Поставьте рядом тарелочку с солью.
Как хранить сушеные яблоки в стеклянной банке
Наиболее популярен способ хранения сушеных яблок в стеклянных банках. Главное условие такого хранения – герметичность. Кроме того, емкость с крышкой и сами фрукты должны быть идеально сухими. Периодически проверяйте сушку, пересыпайте ее в другую сухую банку.
Сушеные яблоки являются источником разнообразных витаминов и минералов, при правильной сушке могут храниться несколько лет.
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