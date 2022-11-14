Как правильно хранить сушеные яблоки в домашних условиях

Как хранить сушеные яблоки в домашних условиях, чтобы они оставались ароматными и вкусными, чтобы сохранить их от моли и жучков, читайте в материале ТСН.ua

Чтобы яблоки хорошо хранились, прежде всего их нужно правильно высушить.

Как сушить яблоки: в духовке, на солнце, в микроволновке и электросушилке

Самое древнее средство – сушка яблок на солнце. Такой способ подходит летом, при жаркой погоде. Осенью высушить яблоки таким образом вряд ли получится. Подготовленные яблоки кладут на сетку, на бумагу, на протвне и сушат в течение 3-4 дней, ежедневно перемешивая. Чтобы защитить от вредителей яблоки, накрывают марлей.

В квартирах обычно хозяйки сушат яблоки в духовке. Порезанные яблоки раскладывают в 1 ряд на противне и на небольшом огне (75°C) с открытой дверцей сушат 7-8 часов. Для лучшего результата, спустя некоторое время сушки температуру снижают до 50-55°С. Каждые полтора часа необходимо перемешивать яблоки.

сушат 7-8 часов. Для лучшего результата, спустя некоторое время сушки температуру снижают до 50-55°С. Каждые полтора часа необходимо перемешивать яблоки. Чтобы высушить яблоки в электросушилке ихраскладывают в один ряд в электросушилке. Это самый быстрый способ – через 2-3 часа сушка готова.

Подобным образом сушат яблоки в микроволновке. Плоды нарезают толщиной 1 – 2 см, помещают равномерно на противень и ставят в микроволновку на 2 минуты. Если яблоки сырые, возвращаем их к микроволновке и доводим до готовности.

Как защитить сушеные яблоки от вредителей

Для этого предварительно, перед сушкой можно подготовить яблоки следующим образом:

Промойте ломтики порезанных яблок в солевом растворе.

В отдельной емкости сделайте уксусный раствор, ложку уксуса на литр воды и опустите в него на 10 минут слегка подсоленные кусочки яблок.

После этого сушите яблоки.

Как хранить сушеные яблоки в домашних условиях: основные правила

Где бы ни хранились яблоки, помещение, место должно хорошо проветриваться, быть сухим, затемненным.

Для сохранения яблок лучше найти темное место, куда не проникает свет.

Не менее важным фактором является температура хранения сушки. Желательно, чтобы она не превышала +10 градусов.

Если вы решили заготовить сушку летом, то идеальным местом для нее будет подоконник и балкон, тщательно накрыв продукт, яркий свет провоцирует потемнение яблок.

В зимнее время, когда температура опускается, а влажность поднимается на балконе, необходимо перенести сушку. Лучше поставить тару или другую емкость с сушеными яблоками в комнате. Против лишней влажности можно поставить возле яблок тарелочку с солью, она впитает лишнюю влагу у себя.

Не забывайте о том, что помещение должно хорошо вентилироваться.

Хранить сушеные яблоки следует держать подальше от продуктов с сильным, явно выраженным ароматом.

Не храните сухофрукты рядом с источниками тепла, это может привести к порче продукции.

Упаковывайте сушку правильно, чтобы к ней был доступ кислорода, предотвращающий появление плесени и порчи. Не храните сухофрукты в полиэтиленовых мешочках или пластиковой таре. Они препятствуют доступу кислорода, от чего яблоки могут испортиться.

Лучше всего хранить сушеные яблоки в мешочках из плотной натуральной ткани.

Можно использовать коробки герметично закрывающиеся из картона, корзины, деревянную тару, в которую не проникнут вредители. Дно и верх такой тары нужно устилать вощеной, плотной бумагой.

При выборе стеклянной тары обязательно проследите за плотностью крышки.

Часто проверяйте продукт, чтобы там не появились насекомые, а испорченные кусочки выбрасывайте.

В чем лучше всего хранить сушеные яблоки

Как хранить сушеные яблоки в тканевом мешочке

Лучший вариант хранения сушеных яблок – это хранение в мешочке из натуральной ткани. Сушеные яблоки в таком случае будут хорошо проветриваться. Перед хранением обязательно обработайте тканевый мешок – для этого замочите его в хозяйственном мыле, высушите и поместите в нем сухие фрукты.

Как хранить сушеные яблоки в ящике, корзине

Не лучший вариант из-за того, что вредители могут проникать внутрь и портить сушку. Если все же решили использовать деревянные или картонные ящики для хранения сухих яблок, постелите пергаментную бумагу на дно ящика и переложите им слои сушеных яблок. Сверху тоже обязательно накройте пергаментной бумагой. Поставьте рядом тарелочку с солью.

Как хранить сушеные яблоки в стеклянной банке

Наиболее популярен способ хранения сушеных яблок в стеклянных банках. Главное условие такого хранения – герметичность. Кроме того, емкость с крышкой и сами фрукты должны быть идеально сухими. Периодически проверяйте сушку, пересыпайте ее в другую сухую банку.

Как правильно сушить яблоки

Сушеные яблоки являются источником разнообразных витаминов и минералов, при правильной сушке могут храниться несколько лет.

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