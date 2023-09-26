Взрывы в Киеве: в КГВА объяснили, что происходит

Гражданам советуют сохранять спокойствие и не паниковать.

В Киеве на левом берегу местные жители слышны громкие взрывы. Люди об этом пишут в социальных сетях. Сообщают о двух громких взрывах.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что им не поступало обращение о взрывах от жителей столицы.

Известно, что в Белоцерковском районе сегодня, 26 сентября, в районе производится уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщает КОВА.

В Киевской городской военной администрации гражданам советуют сохранять спокойствие и не паниковать.

"Это плановая работа наших военных. Не волнуйтесь. Тревоги нет. Других сигналов о разрушениях или взрывах не поступало", — рассказали сайту ТСН.ua в КГВА.

Напомним, в Киевской области чиновник военкомата хранил арсенал оружия.

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