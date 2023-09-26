Вибухи у Києві: у КМВА пояснили, що відбувається

Громадянам радять зберігати спокій та не панікувати.
У Києві на лівому березі місцеві мешканці чують гучні вибухи. Люди про це пишуть у соціальних мережах. Повідомляють про два гучних вибухи.
У поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що їм не надходили звернення щодо вибухів від мешканців столиці.
Відомо, що у Білоцерківському районі сьогодні, 26 вересня, у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє КОВА.
В Київській міській військові адміністрації, громадянам радять зберігати спокій та не панікувати.
"Це планова робота наших військових. Не хвилюйтеся. Тривоги немає. Інших сигналів про руйнування чи вибухи не надходило", - розповіли сайту ТСН.ua в КМВА.
Нагадаємо, на Київщині посадовець військкомату зберігав арсенал зброї.
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