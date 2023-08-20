Що приготувати з яблук: швидкі та смачні рецепти на кожний день

Які десерти з яблук спекти в духовці, на сковороді, як швидко ат смачно приготувати м'ясо з яблуками

Що приготувати з яблук

Коли не має часу, а хочеться щось смачненького, а під рукою багато яблук, час яких настав, питання, що приготувати вирішується само собою - можна приготувати м'ясо з яблуками, а можна спекти десерт. Пропонуємо рецепти з яблук та доступних вдома продуктів, які можна приготувати за 30 - 40 хвилин, як на кожний день, так і на свято.

Куряче філе з яблуками — ідеальне та корисне поєднання для смачної вечері

Куряче філе з яблуками під апетитним соусом з помідорів і часнику – що може бути смачнішим та кориснішим.

Інгредієнти:

куряче філе – 300 г,

яблуко – 1 шт.,

молоко – 70 мл,

помідор – 1 шт.,

часник – 1 шт.,

цибуля – половинка,

сіль, перець, приправа для курки – на смак

Як приготувати курку з яблуками

Помите куряче філе просушіть та наріжте шматочками середнього розміру.

Почищені яблука без серцевини наріжте такими ж шматочками, як курку.

Цибулю подрібніть, посмажте її разом зі шматочками курячого філе близько 7 хвилин на середньому вогні.

Додайте шматочки яблук та обсмажуйте ще 3-5 хвилин.

Натріть на тертці помідор і перемішайте його з розчавленим часником, перцем, сіллю, спеціями. Долийте молока і також перемішайте.

Курку з яблуками викладіть в глибоку форму для запікання, залийте часниково-томатною пастою і відправте в розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте 10 хвилин.

Курине філе з яблоками

Заливний пиріг з яблук на сковорідці

Інгредієнти

Яблука - 2 шт.,

Яйце - 1 шт.,

Цукор - 60 г,

Ванільний цукор - 7 г,

Олія - 60 мл,

Молоко - 150 мл,

Пшенична мука - 150 г,

Розпушувач - 8 г,

Сіль - щіпка,

Манка - чайна л.

Приготування яблучного пирога на сковорідці

Візьміть сковороду, краще, якщо вона буде з товстим дном, змастіть дно та боки сковорідки м'яким вершковим маслом. Візьміть столову ложку цукру та чайну ложку манки та присипте нею змащені частини. Потрясіть сковородою, щоб манка з цукром розподілилися рівномірно. Під час випікання вони перетворяться на хрустку скоринку.

Помиті яблука почистьте, виріжте кільця з насінням, наріжте кільцями. Викладіть на сковорідку.

У місткість розбийте яйце, додайте до нього сіль, ванільний та звичайний цукор. Збийте за допомогою віночка.до однорідності.

Влийте молоко та олію, перемішайте віночком до однорідного стану.

Частинами всипте в тісто просяне борошно. Після кожної порції муки перемішуйте масу. В кінці просійте розпушувач. Тісто повинно бути як сметана середньої густоти.

Влийте оцет та швидко перемішайте тісто.

Залийте тістом яблука на сковороді та розрівняйте.

Поставте сковороду на маленький вогонь. Накрийте сковорідку кришкою.

Випікати на сковороді заливний пиріг з яблуками потрібно приблизно 10 хвилин, зверху він стане зовсім сухим, а знизу підрум'яниться. Переверніть його на інший бік за допомогою тарілки. Знову накрийте кришкою сковорідку і печіть пиріг ще приблизно 10 хвилин.

Яблучний пиріг на сковородці

Смачна шарлотка з яблуками за 30 хвилин

Пропонуємо швидкий рецепт приготування пишної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

Яблука - 2-3 шт.,

Апельсиновий сік - 2 ст. л або лимонний сік - 1 ст. л,

Яйця - 5 шт.,

Цукор - 200 г,

Борошно - 200 г,

Масло для змащування форми,

Ванільний цукор - 10 г,

Дрібка солі

Приготування шарлотки з яблуками

Помиті яблука очистить від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру.

Щоб яблука не потемніли, збризніть приблизно 2 столовими ложками апельсинового соку, просто здавлюючи апельсин в руках. Якщо немає апельсинового, використовуйте лимонний, але в меншій кількості. Додайте 5 г ванільного цукру та відставте.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.

Вбийте у миску 5 яєць, додайте 200 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте міксером поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі.

Поступово ведіть 200 г просіяного борошна та перемішайте. доки борошно повністю не розчиниться в тісті. Тісто повинно бути текучим, але досить густим

Змастіть форму для випікання вершковим маслом та злегка посипте борошном. Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно - ец потрібно зробити, щоб випічка не приліпала. Як варіант, можна застелити її пергаментним папером.

Викладіть тісто у форму, а на нього рівномірним шаром яблука. Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів 30 хвилин. Після приготування залиште пиріг остигати у формі, щоб бісквіт зберіг гарну форму.

Шарлотка з яблуками

Яблучний штрудель з лаваша

Якщо не має часу возитися з тістом, можна приготувати смачнющий штрудель із лаваша.

Інгредієнти:

Лаваш - 2 шт.,

Яблука - 5 шт.,

Цукор - 6 ст. л,

Вершкове масло - 50 г,

Мелена кориця - ч. л,

Яйця - 1 шт.,

Лимонний сік - 2 ст.л.

Готуємо яблучний штрудель з лаваша

Яблука очистить від насіння та шкірки, наріжте тонкими скибочками. Щоб яблука не потемніли, полийте їх лимонним соком, перемішайте.

На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор, перемішайте. Викладіть на сковорідку підготовлені яблука.

Тушіть яблука на середньому вогні до м'якості. В кінці додайте корицю, перемішайте. Дайте начинці охолонути.

Розкладіть лаваш на робочій поверхні, змастіть його збитим яйцем.

Викладіть яблучну начинку, розподіляючи її рівномірно і не доходячи до країв лаваша приблизно 1,5-2 см.

Обережно зверніть лаваш у рулет.

Викладіть штрудель на пергамент, змастіть їх збитим яйцем.

Випікайте штрудель у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.

Яблучний штрудель за лавашу

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