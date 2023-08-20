Що приготувати з яблук: швидкі та смачні рецепти на кожний день

Які десерти з яблук спекти в духовці, на сковороді, як швидко ат смачно приготувати м'ясо з яблуками
Що приготувати з яблук
Коли не має часу, а хочеться щось смачненького, а під рукою багато яблук, час яких настав, питання, що приготувати вирішується само собою - можна приготувати м'ясо з яблуками, а можна спекти десерт. Пропонуємо рецепти з яблук та доступних вдома продуктів, які можна приготувати за 30 - 40 хвилин, як на кожний день, так і на свято.
Куряче філе з яблуками — ідеальне та корисне поєднання для смачної вечері
Куряче філе з яблуками під апетитним соусом з помідорів і часнику – що може бути смачнішим та кориснішим.
Інгредієнти:
- куряче філе – 300 г,
- яблуко – 1 шт.,
- молоко – 70 мл,
- помідор – 1 шт.,
- часник – 1 шт.,
- цибуля – половинка,
- сіль, перець, приправа для курки – на смак
Як приготувати курку з яблуками
- Помите куряче філе просушіть та наріжте шматочками середнього розміру.
- Почищені яблука без серцевини наріжте такими ж шматочками, як курку.
- Цибулю подрібніть, посмажте її разом зі шматочками курячого філе близько 7 хвилин на середньому вогні.
- Додайте шматочки яблук та обсмажуйте ще 3-5 хвилин.
- Натріть на тертці помідор і перемішайте його з розчавленим часником, перцем, сіллю, спеціями. Долийте молока і також перемішайте.
- Курку з яблуками викладіть в глибоку форму для запікання, залийте часниково-томатною пастою і відправте в розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте 10 хвилин.
Заливний пиріг з яблук на сковорідці
Інгредієнти
- Яблука - 2 шт.,
- Яйце - 1 шт.,
- Цукор - 60 г,
- Ванільний цукор - 7 г,
- Олія - 60 мл,
- Молоко - 150 мл,
- Пшенична мука - 150 г,
- Розпушувач - 8 г,
- Сіль - щіпка,
- Манка - чайна л.
Приготування яблучного пирога на сковорідці
- Візьміть сковороду, краще, якщо вона буде з товстим дном, змастіть дно та боки сковорідки м'яким вершковим маслом. Візьміть столову ложку цукру та чайну ложку манки та присипте нею змащені частини. Потрясіть сковородою, щоб манка з цукром розподілилися рівномірно. Під час випікання вони перетворяться на хрустку скоринку.
- Помиті яблука почистьте, виріжте кільця з насінням, наріжте кільцями. Викладіть на сковорідку.
- У місткість розбийте яйце, додайте до нього сіль, ванільний та звичайний цукор. Збийте за допомогою віночка.до однорідності.
- Влийте молоко та олію, перемішайте віночком до однорідного стану.
- Частинами всипте в тісто просяне борошно. Після кожної порції муки перемішуйте масу. В кінці просійте розпушувач. Тісто повинно бути як сметана середньої густоти.
- Влийте оцет та швидко перемішайте тісто.
- Залийте тістом яблука на сковороді та розрівняйте.
- Поставте сковороду на маленький вогонь. Накрийте сковорідку кришкою.
- Випікати на сковороді заливний пиріг з яблуками потрібно приблизно 10 хвилин, зверху він стане зовсім сухим, а знизу підрум'яниться. Переверніть його на інший бік за допомогою тарілки. Знову накрийте кришкою сковорідку і печіть пиріг ще приблизно 10 хвилин.
Смачна шарлотка з яблуками за 30 хвилин
Пропонуємо швидкий рецепт приготування пишної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Яблука - 2-3 шт.,
- Апельсиновий сік - 2 ст. л або лимонний сік - 1 ст. л,
- Яйця - 5 шт.,
- Цукор - 200 г,
- Борошно - 200 г,
- Масло для змащування форми,
- Ванільний цукор - 10 г,
- Дрібка солі
Приготування шарлотки з яблуками
- Помиті яблука очистить від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру.
- Щоб яблука не потемніли, збризніть приблизно 2 столовими ложками апельсинового соку, просто здавлюючи апельсин в руках. Якщо немає апельсинового, використовуйте лимонний, але в меншій кількості. Додайте 5 г ванільного цукру та відставте.
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
- Вбийте у миску 5 яєць, додайте 200 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте міксером поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі.
- Поступово ведіть 200 г просіяного борошна та перемішайте. доки борошно повністю не розчиниться в тісті. Тісто повинно бути текучим, але досить густим
- Змастіть форму для випікання вершковим маслом та злегка посипте борошном. Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно - ец потрібно зробити, щоб випічка не приліпала. Як варіант, можна застелити її пергаментним папером.
- Викладіть тісто у форму, а на нього рівномірним шаром яблука. Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів 30 хвилин. Після приготування залиште пиріг остигати у формі, щоб бісквіт зберіг гарну форму.
Яблучний штрудель з лаваша
Якщо не має часу возитися з тістом, можна приготувати смачнющий штрудель із лаваша.
Інгредієнти:
- Лаваш - 2 шт.,
- Яблука - 5 шт.,
- Цукор - 6 ст. л,
- Вершкове масло - 50 г,
- Мелена кориця - ч. л,
- Яйця - 1 шт.,
- Лимонний сік - 2 ст.л.
Готуємо яблучний штрудель з лаваша
- Яблука очистить від насіння та шкірки, наріжте тонкими скибочками. Щоб яблука не потемніли, полийте їх лимонним соком, перемішайте.
- На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор, перемішайте. Викладіть на сковорідку підготовлені яблука.
- Тушіть яблука на середньому вогні до м'якості. В кінці додайте корицю, перемішайте. Дайте начинці охолонути.
- Розкладіть лаваш на робочій поверхні, змастіть його збитим яйцем.
- Викладіть яблучну начинку, розподіляючи її рівномірно і не доходячи до країв лаваша приблизно 1,5-2 см.
- Обережно зверніть лаваш у рулет.
- Викладіть штрудель на пергамент, змастіть їх збитим яйцем.
- Випікайте штрудель у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.
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