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Що приготувати з яблук: швидкі та смачні рецепти на кожний день

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
63
Час на прочитання
4 хв
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Що приготувати з яблук: швидкі та смачні рецепти на кожний день

Що приготувати з яблук

Які десерти з яблук спекти в духовці, на сковороді, як швидко ат смачно приготувати м'ясо з яблуками

Що приготувати з яблук

Коли не має часу, а хочеться щось смачненького, а під рукою багато яблук, час яких настав, питання, що приготувати вирішується само собою - можна приготувати м'ясо з яблуками, а можна спекти десерт. Пропонуємо рецепти з  яблук та доступних вдома продуктів, які можна приготувати за 30 - 40 хвилин, як на кожний день, так і на свято.

Куряче філе з яблуками — ідеальне та корисне поєднання для смачної вечері

Куряче філе з яблуками під апетитним соусом з помідорів і часнику – що може бути смачнішим та кориснішим.

Інгредієнти:

  • куряче філе – 300 г,
  • яблуко – 1 шт.,
  • молоко – 70 мл,
  • помідор – 1 шт.,
  • часник – 1 шт.,
  • цибуля – половинка,
  • сіль, перець, приправа для курки – на смак

Як приготувати курку з яблуками

  • Помите куряче філе просушіть та наріжте шматочками середнього розміру.
  • Почищені яблука без серцевини наріжте такими ж шматочками, як курку.
  • Цибулю подрібніть, посмажте її разом зі шматочками курячого філе близько 7 хвилин на середньому вогні.
  • Додайте шматочки яблук та обсмажуйте ще 3-5 хвилин.
  • Натріть на тертці помідор і перемішайте його з розчавленим часником, перцем, сіллю, спеціями. Долийте молока і також перемішайте. 
  • Курку з яблуками викладіть в глибоку форму для запікання, залийте часниково-томатною пастою і відправте в розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте 10 хвилин. 
Курине філе з яблоками / ©
Курине філе з яблоками

Заливний пиріг з яблук на сковорідці

Інгредієнти

  • Яблука - 2 шт.,
  • Яйце - 1 шт.,
  • Цукор - 60 г,
  • Ванільний цукор  - 7 г,
  • Олія - 60 мл,
  • Молоко - 150  мл,
  • Пшенична мука - 150 г,
  • Розпушувач - 8 г,
  • Сіль - щіпка,
  • Манка - чайна л.

Приготування яблучного пирога на сковорідці 

  • Візьміть сковороду, краще, якщо вона буде з товстим дном, змастіть дно та боки сковорідки м'яким вершковим маслом. Візьміть столову ложку цукру та чайну ложку манки та присипте нею змащені частини. Потрясіть сковородою, щоб манка з цукром розподілилися рівномірно. Під час випікання вони перетворяться на хрустку скоринку.
  • Помиті яблука почистьте, виріжте кільця з насінням, наріжте кільцями. Викладіть на сковорідку.
  • У місткість  розбийте яйце, додайте до нього сіль, ванільний та звичайний цукор. Збийте  за допомогою віночка.до однорідності.
  • Влийте молоко та олію, перемішайте віночком до однорідного стану.
  • Частинами всипте в тісто просяне борошно. Після кожної порції муки перемішуйте масу. В кінці просійте розпушувач. Тісто повинно бути як сметана середньої густоти.
  • Влийте оцет та швидко перемішайте тісто. 
  • Залийте тістом яблука на сковороді та розрівняйте. 
  • Поставте сковороду на маленький  вогонь. Накрийте сковорідку кришкою.
  • Випікати на сковороді заливний пиріг з яблуками потрібно приблизно 10 хвилин, зверху він стане зовсім сухим, а знизу підрум'яниться. Переверніть його на інший бік за допомогою тарілки. Знову накрийте кришкою сковорідку і печіть пиріг ще приблизно 10 хвилин.
Яблучний пиріг на сковородці / ©
Яблучний пиріг на сковородці

Смачна шарлотка з яблуками за 30 хвилин

Пропонуємо швидкий рецепт приготування пишної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • Яблука - 2-3 шт.,
  • Апельсиновий сік - 2 ст. л або лимонний сік - 1 ст. л, 
  • Яйця - 5 шт.,
  • Цукор - 200 г,
  • Борошно - 200 г,
  • Масло для змащування форми, 
  • Ванільний цукор - 10 г,
  • Дрібка солі

Приготування шарлотки з яблуками

  • Помиті яблука очистить від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте на дрібні шматочки однакового розміру. 
  • Щоб яблука не потемніли, збризніть приблизно 2 столовими ложками апельсинового соку, просто здавлюючи апельсин в руках. Якщо немає апельсинового, використовуйте лимонний, але в меншій кількості. Додайте 5 г ванільного цукру та відставте.
  • Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
  • Вбийте у  миску 5 яєць, додайте 200 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. Збийте міксером поки маса не побіліє і не збільшиться вдвічі.
  • Поступово ведіть 200 г просіяного борошна та перемішайте. доки борошно повністю не розчиниться в тісті. Тісто повинно бути текучим, але досить густим
  • Змастіть форму для випікання вершковим маслом та злегка посипте борошном. Потім переверніть форму і витрусіть зайве борошно - ец потрібно зробити, щоб випічка не приліпала. Як варіант, можна застелити її пергаментним папером. 
  • Викладіть тісто у форму, а на нього рівномірним шаром яблука. Випікайте шарлотку в духовці за температури 180 градусів 30 хвилин. Після приготування залиште пиріг остигати у формі, щоб бісквіт зберіг гарну форму.
Шарлотка з яблуками / ©
Шарлотка з яблуками

Яблучний штрудель з лаваша

Якщо не має часу возитися з тістом, можна приготувати смачнющий штрудель із лаваша.

Інгредієнти:

  • Лаваш  - 2 шт.,
  • Яблука - 5 шт.,
  • Цукор - 6 ст. л,
  • Вершкове масло - 50 г,
  • Мелена кориця  - ч. л,
  • Яйця - 1 шт.,
  • Лимонний сік - 2 ст.л.

Готуємо яблучний штрудель з лаваша

  • Яблука  очистить від насіння та шкірки, наріжте тонкими скибочками. Щоб яблука не потемніли, полийте їх лимонним соком, перемішайте.
  • На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор, перемішайте. Викладіть на сковорідку підготовлені яблука.
  • Тушіть яблука на середньому вогні до м'якості. В кінці додайте корицю, перемішайте. Дайте начинці охолонути. 
  • Розкладіть лаваш на робочій поверхні, змастіть його збитим яйцем.
  • Викладіть яблучну начинку, розподіляючи її рівномірно і не доходячи до країв лаваша приблизно 1,5-2 см.
  •  Обережно зверніть лаваш у рулет.
  • Викладіть штрудель на пергамент, змастіть їх збитим яйцем. 
  • Випікайте штрудель у розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин. 
Яблучний штрудель за лавашу / ©
Яблучний штрудель за лавашу

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