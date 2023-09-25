"ЗСУ ходять на полювання": Жданов розповів про втрати РФ у Бахмуті

Окупанти зазнають великих втрат на Бахмутському напрямку.
РФ тримає у Бахмуті два полки територіальних військ. Українські сили спеціальних операцій ходять туди на "полювання".
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.
"Ми кошмаримо цих "мобіків", не даючи їм заспокоїтися. Плюс допомагає артилерія, завдає там максимальної шкоди. Але місто ми саме не штурмуємо, ніяких наступальних дій у самому Бахмуті не проводиться", - заявив він.
Також Жданов наголосив, що окупанти зазнають великих втрат на Бахмутському напрямку.
"Тривають практично зустрічні бої. На одних ділянках противник намагається відновити втрачене становище, особливо у районі Кліщіївки. Ворог не заспокоюється і намагається контратакувати у надії повернути свої позиції, хоча там наші війська давно закріпилися, зачистка місцевості проведена", - розповів експерт.
Збройні сили України займають усі панівні висоти навколо Кліщіївки.
"Наша артилерія взяла під вогневий контроль основну дорогу Бахмут-Горлівка, що вкрай ускладнює логістику Бахмута і всього, що розташовано на північний захід від Бахмута, аж до Соледара", - написав він.
Де ще тривають активні бої
Жданов також розповів, що ведуться активні бої на Куп'янському напрямку.
"Ситуація трохи затихла, але противник продовжує вести перегрупування і готується найближчим часом спробувати відновити наступальну операцію".
Артилерійські дуелі та позиційні бої тривають на Лиманському напрямку.
"Найактивнішою ділянкою фронту виявилася Білогорівка. Всі атаки відбиті. Ми зберегли всі свої позиції", - додав він.
Нагадаємо, ракетний удар по Одесі у ніч проти 25 вересня російська армія завдала, використавши ракети “Онікс”.
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