"ЗСУ ходять на полювання": Жданов розповів про втрати РФ у Бахмуті

РФ тримає у Бахмуті два полки територіальних військ. Українські сили спеціальних операцій ходять туди на "полювання".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.

"Ми кошмаримо цих "мобіків", не даючи їм заспокоїтися. Плюс допомагає артилерія, завдає там максимальної шкоди. Але місто ми саме не штурмуємо, ніяких наступальних дій у самому Бахмуті не проводиться", - заявив він.

Також Жданов наголосив, що окупанти зазнають великих втрат на Бахмутському напрямку.

"Тривають практично зустрічні бої. На одних ділянках противник намагається відновити втрачене становище, особливо у районі Кліщіївки. Ворог не заспокоюється і намагається контратакувати у надії повернути свої позиції, хоча там наші війська давно закріпилися, зачистка місцевості проведена", - розповів експерт.

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Збройні сили України займають усі панівні висоти навколо Кліщіївки.

"Наша артилерія взяла під вогневий контроль основну дорогу Бахмут-Горлівка, що вкрай ускладнює логістику Бахмута і всього, що розташовано на північний захід від Бахмута, аж до Соледара", - написав він.

Де ще тривають активні бої

Жданов також розповів, що ведуться активні бої на Куп'янському напрямку.

"Ситуація трохи затихла, але противник продовжує вести перегрупування і готується найближчим часом спробувати відновити наступальну операцію".

Артилерійські дуелі та позиційні бої тривають на Лиманському напрямку.

"Найактивнішою ділянкою фронту виявилася Білогорівка. Всі атаки відбиті. Ми зберегли всі свої позиції", - додав він.

Нагадаємо, ракетний удар по Одесі у ніч проти 25 вересня російська армія завдала, використавши ракети “Онікс”.

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