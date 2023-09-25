РФ більше не отримуватиме авторські виплати з України

Країна-агресорка РФ більше не отримуватиме відтік роялті та платежів за авторські права до країни агресора.

Верховний Суд визнав недійсною угоду з російським правовласником ТОВ "ОЛЛ Мюзік Паблішинг", з якою взаємодіяло українське підприємство "Світова музика".

Постанову Верховного суду уже оприлюднили в реєстрі.

"Українська радіостанція "Хіт FM" фактично зупинила спробу цих двох підприємств стягувати кошти з вітчизняних радіомовників на користь фактично російської компанії. Ринок позитивно відреагував на справедливе та цілком логічне рішення суду. Оскільки саме таке рішення унеможливило опосередковане вимивання коштів на спонсорування війни Росії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Крім того, справедливості зараз шукає ще одна радіостанція - Мелодія FM.

Ще одну справу Верховний Суд розгляне уже 27 вересня.

Тетяна Фролова, директорка компанії, висловила сподівання, що і у випадку з Мелодією FM суд "прийме єдино вірне та справедливе рішення на користь української радіостанції.

"Не можна дозволяти побічно російським компаніям виводити кошти з України", - зазначила вона.

Нагадаємо, скандал між співаком Антон Velboi, раніше Wellboy, та Papa Music набирає обертів. Музичний лейбл подає до суду на виконавця.

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