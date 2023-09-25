В Італії помер бос мафіозного клану "Коза ностра"

Маттео Мессіну Денаро помер у лікарні після тривалої боротьби з раком.

В Італії після тривалої онкологічної хвороби помер 61-річний "останній хрещений батько" та ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра" Маттео Мессіна Денаро

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що мер центрального італійського міста Л'Аквіла підтвердив смерть Денаро в лікарні "після загострення його хвороби".

Зі слів мера, його смерть "ставить крапку в історії про насильство та кров".

Що відомо про Маттео Мессіна Денаро

Денаро народився в Кастельветрано, Сицилія, 1962 року. Він процвітав у сімейному бізнесі, побудувавши нелегальну багатомільярдну імперію у сферах перероблювання відходів, вітроенергетики та роздрібної торгівлі.

2002 року його заочно засудили до довічного ув'язнення.

Денаро заарештували на Сицилії в приватній клініці, куди він приїхав лікуватися від раку.

Маттео Мессіна Денаро переховувався від поліції від 1993 року. Його підозрюють у вбивстві щонайменше 50 людей.

Нагадаємо, у Мексиці після арешту наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса почалися масштабні заворушення. Бойовики наркобарона обстріляли два літаки та вбили трьох співробітників сил безпеки. Перестрілка між бандою та правоохоронцями тривала весь день.

А в Іспанії боса італійської мафії заарештували після того, як його помітили на фотографіях Google Maps.

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