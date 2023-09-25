В Италии скончался босс мафиозного клана "Коза ностра"

Маттео Мессину Денаро скончался в больнице после продолжительной борьбы с раком.

В Италии после продолжительной онкологической болезни скончался 61-летний "последний крестный отец" и предводитель сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что мэр центрального итальянского города Л'Аквила подтвердил смерть Денаро в больнице "после обострения его болезни".

По словам мэра, его смерть "ставит точку в истории о насилии и крови".

Что известно о Маттео Мессине Денаро

Денаро родился в Кастельветрано, Сицилия, в 1962 году. Он преуспевал в семейном бизнесе, построив нелегальную многомиллиардную империю в сферах переработки отходов, ветроэнергетики и розничной торговли.

В 2002 году его заочно приговорили к пожизненному заключению.

Денаро арестовали на Сицилии в частной клинике, куда он приехал лечиться от рака.

Маттео Мессина Денаро скрывался от полиции с 1993 года. Его подозревают в убийстве не менее 50 человек.

Напомним, в Мексике после ареста наркобарона Овидио Гусмана Лопеса начались масштабные беспорядки. Боевики наркобарона обстреляли два самолета и убили троих сотрудников сил безопасности. Перестрелка между бандой и стражами порядка продолжалась весь день.

А в Испании босса итальянской мафии арестовали после того, как он был замечен на фотографиях Google Maps.

Читайте также: