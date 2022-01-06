"Как вы меня нашли?": в Испании босса мафии арестовали благодаря снимку Google Maps

"Как вы меня нашли?": в Испании босса мафии арестовали благодаря снимку Google Maps

Мафиози скрывался 10 лет.

В Испании босса итальянской мафии арестовали после того, как он был замечен на фотографиях Google Maps.

Об этом пишет La Repubblica.

В испанском городе Галапагари 61-летний Джоаккино Гаммино жил по прозвищу Мануэль. Фото Google Street View, показывающие человека, похожего на Гаммино, стоящего перед продуктовым магазином, стало ключом к отслеживанию мафиози.

Гаммино сбежал из тюрьмы в Риме в 2002 году. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство. Гаммино был членом сицилийской мафиозной группировки, известной как Stidda.

Личность Гаммино подтвердили, когда полиция нашла в Facebook страницу закрытого ресторана Cocina de Manu. Там были опубликованы фотографии Гаммино в одежде шеф-повара, и его опознали по шраму на подбородке. В меню заведения были блюда сицилийской кухни.

После ареста Гаммино сказал полиции: "Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил по телефону в течение 10 лет".

В настоящее время Гаммино находится под стражей в Испании. Итальянская полиция надеется вернуть его в Италию до конца зимы.

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Напомним, в Италии полицейские, проводившие антинаркотический рейд на ферме по производству каннабиса, в одном из помещений обнаружили более двухсот замороженных тушек грызунов — сонь. Блюдо из сонь популярное у боссов мафиозной группировки.

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