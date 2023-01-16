Скрывался 30 лет: в Италии задержали главаря мафии "Коза ностра"

Мафиози задержали на Сицилии. Это произошло в частной клинике, где Денаро должен был проходить лечение.

В Италии стражи порядка арестовали главаря сицилийской мафии "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро.

Об этом сообщает DW.

Денаро арестовали на Сицилии в частной клинике, куда он приехал лечиться, уточнило государственное телевидение Италии.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала Маттео Денаро "самым значительным" боссом мафии и назвал его арест как "великую победу государства, которая показывает, что она никогда не сдается перед лицом мафии".

Фото: Associated Press

"Маттео Мессина Денаро арестован! Поздравляю полицию, судебную систему, тысячи людей, ежедневно молча работающих в защиту справедливости", — написал в Twitter министр обороны Италии Гвидо Кроссетто.

Маттео Мессина Денаро скрывался от полиции с 1993 года. Его подозревают в убийстве не менее 50 человек.

Напомним, в Мексике после ареста наркобарона Овидио Гусмана Лопеса начались масштабные беспорядки. Боевики наркобарона обстреляли два самолета и убили троих сотрудников сил безопасности. Перестрелка между бандой и стражами порядка продолжалась весь день 5 января.

А в Испании босса итальянской мафии арестовали после того, как он был замечен на фотографиях Google Maps.

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