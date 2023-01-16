Фейгин спрогнозировал в РФ гражданскую войну с "кровавыми реками"

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин заявил, что Россию ждут "кровавые реки", а режим Путина обречен.

Такое мнение он высказал в интервью "УНИАН".

"Этот режим – обречен. Они сами себе петлю затянули на шее. Россия вышла с 91-го года малой кровью, гражданской войны такой не было и еще чего-то. Сейчас так уж не получится. Это будут прям кровавые реки. Они сами создают предпосылки для этого. Разрыхление и фрагментация власти, появление уголовников с оружием, целых бесчисленных армий. Россия обреченно летит в пропасть, причем добавляя угольки в топку. Этот поезд мчится с ускорением. Конец неизбежен, неотвратим, роковой", - уверен Фейгин.

Он также отмечает, что внутри РФ сейчас идет борьба за власть между Минобороны и ЧВК "Вагнер", то есть между Шойгу и Пригожиным.

"У Пригожина личная индульгенция от Путина и, самое главное, долгий срок. Он все это лепит с 14-го года. Все-таки нужно время, чтобы создать, и бюджетные деньги, чтобы наладить. Даже министру обороны Шойгу, который наверняка хочет подобным образом пройти. Они же воюют внутри себя – Минобороны и ЧВК "Вагнер". Безусловно, все делается с расчетом, что Пригожин будет подвергнут такому давлению, при котором они сыграют в аппаратную игру с его заменой во всех отношениях. А Пригожин, как понятийный барыга, более хваток. Если за что-нибудь взялся, он за ценой не постоит. Хочешь – кувалдой голову отбить, хочешь – все что угодно", — объясняет Фейгин.

Российский правозащитник добавляет, что о внутренней борьбе говорит и то, что координаты в Макеевке, куда перед прилетом снарядов ВСУ привезли российских "мобиков", слили свои же, то есть россияне.

Пригожин увеличивает свое влияние в РФ

Напомним, ранее российский социолог и блогер Игорь Эйдман сообщал, что главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается конкурировать с Минобороны РФ и другими олигархами за финансирование и так просто не сдастся в этой борьбе за власть.

Более того, Эйдман подчеркнул, что особая борьба у Пригожина началась с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, который также пытался создать собственную ЧВК. По его словам, именно Пригожин слил координаты пребывания Рогозина в Донецке, где последний и был ранен.

В свою очередь Институт изучения войны ISW также писал, что основатель ЧВК "Вагнер" продолжает использовать отчеты об "успехах" своих наемников в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей компании как единственной в РФ эффективной боевой силы.

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