Глава Минобороны Германии Ламбрехт написала заявление об отставке

В понедельник, 16 января, глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт написала заявление об отставке. Причины такого решения немецкая министр не сообщает.

Официальное заявление опубликовано на сайте Минобороны Германии.

"Сегодня (16 января – ред.) я обратилась к федеральному канцлеру (Олафу Шольцу – ред.) с просьбой освободить его от должности федерального министра обороны. Сосредоточение СМИ на моем лице в течение месяцев вряд ли позволяет освещать факты и дискутировать о солдатах, бундесверах и решение о политике безопасности в интересах граждан Германии. Ценный труд солдат и многие мотивированные люди в сфере бизнеса должны быть на первом плане", — сказано в ее заявлении.

Она поблагодарила всех, кто ежедневно работает над обеспечением германской безопасности.

Напомним, ранее немецкое издание "Bild" сообщили о желании главы Министерства обороны Германия Кристине Ламбрехт уйти в отставку. Информационное агентство пишет, что, вероятно, отставка связана с рядом ошибок политика, в частности, называется новогоднее обращение Ламбрехт, которое вызвало возмущение как политиков, так и граждан. На видео у министра за спиной взрывались фейерверки, когда она говорила о войне в Украине. Новым министром может стать уполномоченная по делам Бундесвера Ева Хёгль.

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