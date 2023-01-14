Ламбрехт уходит в отставку с должности министра обороны Германии — Bild

Глава Министерства обороны Германия Кристине Ламбрехт, представляющая в правительстве Социал-демократическую партию, собралась уйти в отставку.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Источники издания сообщают, что инициатива об отставке идет от самой Ламбрехта, а не от канцлера Олафа Шольца. Издание сообщает, что в настоящее время уже рассматривается замена Ламбрехта, в частности новым министром может стать уполномоченная по делам Бундесвера Ева Хегль.

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Отставка связана с рядом ошибок политика, в частности, называется новогоднее обращение Ламбрехт, которое вызвало возмущение как политиков, так и граждан. На видео у министра за спиной взрывались фейерверки, когда она говорила о войне в Украине.

Также министру вспомнили и 5 тысяч шлемов для Украины в январе прошлого года, когда уже на границе разместились 200 российских солдат, готовых к атаке.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может принять решение об отправке боевых танков Leopard Украине на следующей неделе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Минобороны Германии заявили, что передача Marder Украине не ослабит Бундесвер.

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