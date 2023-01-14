Ламбрехт йде у відставку з посади міністра оборони Німеччини - Bild

Міністерка йде у відставку через повʼязані з Україною скандали

Голова Міністерства оборони Німеччина Крістіне Ламбрехт, яка представляє в уряді Соціал-демократичну партію, зібралась піти у відставку.

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на власні джерела.

Джерела видання повідомляють, що ініціатива про відставку йде від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Видання повідомляє, що наразі вже розглядається заміна Ламбрехт, зокрема новим міністром може стати уповноважена у справах Бундесверу Єва Хьогль.

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Відставка пов'язана з низкою помилок політика, зокрема називається новорічне звернення Ламбрехт, яке викликало обурення як політиків, так і громадян. На відео у міністра за спиною вибухали феєрверки, коли вона говорила про війну в Україні.

Також міністерці пригадали і 5 тисяч шоломів для України в січні минулого року, коли вже на кордоні розташувались 200 російських солдатів, готових до атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може ухвалити рішення про відправлення бойових танків Leopard Україні наступного тижня.

Крім того, ми раніше інформували, що Міноборони Німеччини заявили, що передавання Marder Україні не послабить Бундесвер.

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