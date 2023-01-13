У Міноборони Німеччини заявили, що передача Marder Україні не послабить Бундесвер

БМП Marder не належать до складу Бундесверу або німецької армії

Голова Міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що 40 бойових машин піхоти Marder, які мають бути передані Україні, не вплинуть на запаси ФРН.

Про це вона заявила у відповідь на занепокоєння, що надання Україні 40 бойових машин піхоти Marder можуть вичерпати запаси Німеччини, повідомляє Радіо Свобода.

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Ламбрехт заявила, що ці 40 БМП Marder не належать до складу Бундесверу або німецької армії. Ряд німецьких ЗМІ повідомив, що 20 машин будуть зі складів Бундесверу, а ще 20 - від збройової компанії Rheinmetall.

"Це був дуже важливий сигнал для НАТО, для наших союзників. Ми дотримуємося своїх зобов’язань, навіть за таких особливих умов", - сказала Ламбрехт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США підтримують рішення союзників почати поставки танків для України, щоб вона могла захиститись від російської агресії.

Крім того, ми раніше інформували, що полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що Збройні сили України вже наприкінці січня — в лютому зможуть задіяти на фронті нову західну наступальну зброю, зокрема бронетехніку.

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