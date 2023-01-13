США підтримали рішення союзників про постачання танків для України

Вашингтон детально обговорює з союзниками все, що стосується танків, ППО або артилерії

США підтримують рішення союзників почати поставки танків для України, щоб вона могла захиститись від російської агресії.

Про це заявив прессекретар Міністерства оборони США Пет Райдер.

Він зазначив, що Вашингтон детально обговорює з союзниками все, що стосується танків, ППО або артилерії.

"Як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань України, і я чекаю, що там це теж обговорюватиметься", - зазначив Райдер.

Також він зазначив, що Пентагон абсолютно підтримує усі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники та партнери, зокрема танки.

Разом з тим Райдер зазначив, що передача танків повинна охоплювати навчання та підтримку їх боєздатності на полі бою.

"Це частина будь-якої дискусії незалежно від того, чи йдеться про США, чи наших партнерів. І ми підтримуємо надання Україні будь-яких засобів, які дадуть їй перевага на полі бою", - наголосив представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні прокоментували призначення Герасимова керівником російських військ в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Україна отримає західні танки з Польщі та Великої Британії.

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