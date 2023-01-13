США поддержали решение союзников о поставках танков для Украины

Вашингтон подробно обсуждает с союзниками все, что касается танков, ПВО или артиллерии.

США поддерживают решение союзников начать поставки танков для Украины, чтобы она могла защититься от российской агрессии.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер.

Он отметил, что Вашингтон подробно обсуждает с союзниками все, что касается танков, ПВО или артиллерии.

"Как вам известно, на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по Украине, и я ожидаю, что там это тоже будет обсуждаться", — отметил Райдер.

Также он отметил, что Пентагон абсолютно поддерживает все оборонные средства, которые могут предоставить Украине наши международные союзники и партнеры, в том числе танки.

Вместе с тем, Райдер отметил, что передача танков должна охватывать обучение и поддержку их боеспособности на поле боя.

"Это часть любой дискуссии независимо от того, речь идет о США или наших партнерах. И мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя", — подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне прокомментировали назначение Герасимова руководителем российских войск в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что Украина получит западные танки из Польши и Великобритании.

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