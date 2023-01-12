Еще одна страна может отправить Украине танки Leopard, но есть условие

Финляндия может отправить немецкие танки из собственных запасов.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна также может отправить Украине танки Leopard. Однако есть одно условие – должна быть соответствующая инициатива на уровне Европы.

Об этом пишет издание Yle.

"Танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Если будет создан совместный европейский проект помощи Украине и потребуется также участие Финляндии", — заявил Саули Ниинисте.

Президент Финляндии подчеркнул, что его страна присоединится к такой инициативе, однако отправит небольшое количество танков, поскольку это государство еще не является членом НАТО и имеет общую границу с Россией.

Танки Leopard для Украины: что известно

Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен мешать другим странам передавать танки Leopard 2 Украине и призвал Шольца предпринять определенные шаги в этом направлении.

Пока вопрос о передаче Украине танков западного образца все еще решается. Вероятно, его могут принять после заседания в формате "Рамштайн".

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