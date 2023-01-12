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Еще одна страна может отправить Украине танки Leopard, но есть условие

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Еще одна страна может отправить Украине танки Leopard, но есть условие

Фото: Associated Press

Финляндия может отправить немецкие танки из собственных запасов.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна также может отправить Украине танки Leopard. Однако есть одно условие – должна быть соответствующая инициатива на уровне Европы.

Об этом пишет издание Yle.

"Танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Если будет создан совместный европейский проект помощи Украине и потребуется также участие Финляндии", — заявил Саули Ниинисте.

Президент Финляндии подчеркнул, что его страна присоединится к такой инициативе, однако отправит небольшое количество танков, поскольку это государство еще не является членом НАТО и имеет общую границу с Россией.

Танки Leopard для Украины: что известно

Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен мешать другим странам передавать танки Leopard 2 Украине и призвал Шольца предпринять определенные шаги в этом направлении.

Пока вопрос о передаче Украине танков западного образца все еще решается. Вероятно, его могут принять после заседания в формате "Рамштайн".

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Дата публикации
Просмотры
348
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